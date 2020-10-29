Калашников предлагает новую систему начисления пенсий
29 октября 2020, 07:04[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В России нужно ввести новую систему начисления пенсий, а также возобновить отчисления работников на будущую пенсию со своей зарплаты. Об этом заявил первый зампред думского комитета по экономической политике Сергей Калашников.
По его словам, сейчас даже специалисты путаются в сейчас системе баллов при начислении пенсии. Он предлагает начислять пенсию по разрядам или по рангам, где минимальная пенсия – первого ранга, более повышенная – пенсия второго ранга и до максимальной.
«Есть определенный перечень показателей, которые определяют человека в тот или иной ранг. И он знает, если он достиг определенного ранга, у него включается то же, что сейчас входит в коэффициент, но только более агрегированные показатели», – пояснил Калашников.
Ранее сообщалось, что регионы будут начислять пенсии по-новому.
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