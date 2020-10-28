Регионы будут начислять пенсии по-новому

Аргументы Недели → Общество 13+

28 октября 2020, 12:16 [ «Аргументы Недели» ]

В течение ближайших пяти лет регионы перейдут на новую методику расчёта прожиточного минимума. Не исключено, что в каждом субъекте он будет начисляться по-разному. Новая формула внесёт изменения в расчёт прожиточного минимума пенсионеров.



Ранее чиновники уже сообщали, что прожиточный минимум не будет зависеть от потребительской корзины. Он рассчитывается исходя из медианного дохода населения. Такой подход изменит основные факторы определения уровня бедности. Помимо этого минимальный размер оплаты труда также будет рассчитываться по новым стандартам.



В связи с этим возникает множество вопросов относительно материального обеспечения пенсионеров, размер пенсий которых ниже прожиточного минимумам. По закону им полагается доплата. Однако никто не гарантирует, что у получателей социальных доплат размер пенсии будет увеличиваться.

К примеру, в текущем году размер прожиточного минимума пенсионеров остался без изменений в 24 субъектах. В Счётной палате России предупредили, что если ПМП будет оставаться без изменений, то в дальнейшем общая сумма выплат может пойти на снижение.



В Министерстве труда опровергли заявления аудиторов Счётной палаты. Новая методика позволит увеличивать прожиточные минимумы во всех регионах. За последние семь лет медианный доход вырос почти на 40%, что означает увеличение размера ПМП в дальнейшем.



