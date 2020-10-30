Фадеев заявил, что в России не может возникнуть ситуация с карикатурами Charlie Hebdo

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30 октября 2020, 16:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Валерий Фадеев. Фото: сайт СПЧ

Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев считает, что в России не может возникнуть ситуации с появлением в печати карикатур, публикуемых во Франции.

Фадеев отметил, что публикация такого рода карикатур в России не является частью политической культуры.

«Мне кажется, Россия наиболее продвинута в этом плане, много национальностей, народов, религий, огромный исторический опыт - и Российской империи, и советский огромный опыт», – отметил глава СПЧ.

Фадеев также добавил, что для россиян подобное не является темой свободы слова, потому что «мы несколько иначе к этому относимся».

«Что касается французов – не мне их учить, пусть сами разбираются», – сказал правозащитник.

Ранее сообщалось, что иранская газета опубликовала карикатуру на Эммануэля Макрона в образе дьявола.