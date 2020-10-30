Депутат ГД Коломейцев предрекает скорый конец пенсионной системе

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30 октября 2020, 16:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Николай Коломейцев. Фото: сайт КПРФ

Первый зампредкомитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломейцев не верит, что государство, повысив пенсионный возраст, сможет повысить и размер пенсий.

Парламентарий напомнил, что в России было 143 негосударственных пенсионных фонда, после чего пришлось вводить накопительную пенсию.

«Надо вернуться к нормальной системе, к единой тарифно-квалификационной сетке», – считает Коломейцев.

Он отметил, что сейчас большая часть ИП перешла в самозанятые, которые взносы в фонды не платят, но «пользоваться хотят всем».

«А это означает субсидарную ответственность. Поэтому скоро наступит конец пенсионной системе», – сказал депутат.

Ранее в Госдуме предложили новую систему начисления пенсий.