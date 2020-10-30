В России вступил в силу запрет курения кальянов в кафе и ресторанах
30 октября 2020, 15:11[ «Аргументы Недели» ]
С 30 октября в российском общепите запрещено курить кальян.
В пояснительной записке к документу говорится, что разработка инициативы была обусловлена «ростом популярности использования электронных курительных изделий и кальянов среди детей и молодежи, категории граждан, защита здоровья которых должна быть приоритетной».
Закон не запрещает деятельность кальянных, он запрещает использование кальянов в общепите, говорится в документе.
Кроме этого, на всю никотиносодержащую продукцию и устройства для ее употребления распространено действие запретительных мер, которые действуют в рамках антитабачного закона.
Ранее сообщалось, что кальян вреднее сигарет и распространяет коронавирус.
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