В России вступил в силу запрет курения кальянов в кафе и ресторанах

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30 октября 2020, 15:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

С 30 октября в российском общепите запрещено курить кальян.

В пояснительной записке к документу говорится, что разработка инициативы была обусловлена «ростом популярности использования электронных курительных изделий и кальянов среди детей и молодежи, категории граждан, защита здоровья которых должна быть приоритетной».

Закон не запрещает деятельность кальянных, он запрещает использование кальянов в общепите, говорится в документе.

Кроме этого, на всю никотиносодержащую продукцию и устройства для ее употребления распространено действие запретительных мер, которые действуют в рамках антитабачного закона.

Ранее сообщалось, что кальян вреднее сигарет и распространяет коронавирус.