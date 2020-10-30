Песков: размер зарплат медиков должен быть приоритетом для местных властей
30 октября 2020, 14:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос зарплат медицинских работников должен быть приоритетным для местных властей. По его словам, регионы получали «отдельные деньги» в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.
«Что касается зарплаты, безусловно, наверное, сейчас зарплата врачей должна быть в приоритете в любом регионе … Здесь каждый регион должен регулировать это в отдельности в зависимости от возможностей», - пояснил он.
Песков отметил, что в период пандемии во всех субъектах России ощущается нехватка врачей. Он добавил, что медики работают в экстремальных условиях и в очередной раз проявляют абсолютный героизм.
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