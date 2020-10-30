Исследователи рассказали, как общение с внуками помогает пожилым людям эмоционально не стареть

Аргументы Недели → Общество 13+

30 октября 2020, 12:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabey

Общение с внуками помогает пожилым людям эмоционально не стареть, уверен психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров. Согласно опросу ВЦИОМ, бабушки и дедушки принимают или принимали участие в воспитании большинства россиян. Так ответили почти 74% опрошенных. Из них 32% проводили много времени с ними, а 17% — гостили периодически.

Сегодня больше половины россиян уверены, что молодой семье без финансовых трудностей лучше отдать ребенка в детский сад, чем на воспитание бабушке с дедушкой. При этом 84% опрошенных считают, что пожилые родственники могут научить детей мудрости, которую накопили за годы своей жизни. При этом эмоциональную пользу от такого общения получают и сами старики.

Многие исследования показали, что поддерживать высокий тонус жизни пожилым людям помогают дети.

Люди с возрастом теряют интерес к жизни, из-за того, что многое видели, а дети, наоборот, радуются из-за любых мелочей и наполнены позитивными эмоциями. Благодаря этой энергии от ребенка, например, учителя в школах и институтах сохраняют высокий тонус жизни.