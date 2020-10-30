Член ОНК Литвинович назвала место, где Ефремов хочет отбывать срок

Аргументы Недели → Общество 13+

30 октября 2020, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Михаил Ефремов, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Член столичной ОНК Марина Литвинович рассказала, где хочет отбывать наказание приговоренный к 7,5 годам колонии общего режима Михаил Ефремов. По ее словам, актер сам сообщил о своих пожеланиях.

«Михаил Ефремов решил остаться отбывать наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5. На мой взгляд, это лучший для него выбор. Мы посещали помещения хозотряда, там, я думаю, все же лучше, чем в колонии (его хотели отправить в Чувашию)», - пояснила она.

Литвинович отметила, что в хозотряде осужденные живут не в камерах, а в комнатах, также имеют право на ежевечерние звонки и свидания с родными. Она добавила, что с медициной в СИЗО-5 и вообще в Москве лучше, чем в чувашской колонии.

«… в СИЗО-5 есть прекрасный зал, там проходят разные культурные мероприятия для сотрудников и хозотряда. Так что Ефремов, действительно, сможет там выступать перед публикой, читать пьесы и даже, если получится, создать тюремный театр», - уточнила она.

Кроме того, она считает, что актер выйдет раньше, поскольку все работающие в хозотряде освобождаются по УДО.

Ранее Ефремов заказал в СИЗО гуся, фаршированного яблоками, для ужина с сокамерниками.