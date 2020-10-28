Ефремов заказал в СИЗО гуся, фаршированного яблоками, для ужина с сокамерниками

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28 октября 2020, 09:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Михаил Ефремов, Фото: Instagram

Анастасия, сестра приговоренного к 7,5 годам колонии общего режима Михаила Ефремова, рассказала, что актер смог найти общий язык с сокамерниками и заработал хорошее отношение. По ее словам, недавно он устроил для товарищей по СИЗО пир с изысканными и дорогими блюдами, сообщает kp.ru.

Информацию подтвердили в одной из московских пищевых компаний, которая предоставляет услуги доставки питания в тюрьмы. Собеседник отметил, что такой крупный заказ был принят впервые.

«Есть договор и с изолятором № 5, в котором сейчас сидит Ефремов. На днях нам поступил нестандартный заказ от этого изолятора приготовить гуся, фаршированного яблоками, целиком. Отмечалось, что этот заказ сделал персонально Михаил Ефремов. Не для понтов, а чтобы угостить новых друзей по изоляции. Заказ эксклюзивный … Было, просили осетра, но гуся - первый раз», - пояснил он.

По его словам, обычная цена гуля составляет три тысячи рублей, но, учитывая наценки ФСИН, заказ обошелся Ефремову в 6 тысяч рублей. При этом актера размер счета совершенно не смутил, добавил представитель компании.

«Насколько я знаю, нареканий не было. Ефремов угостил сокамерников, все остались довольны», - уточнил он.

Ранее сообщалось, что налоговая служба арестовала счета актера.