Mash: счета Михаила Ефремова попали под арест налоговой

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27 октября 2020, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Ефремов, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Налоговая служба арестовала счета актера Михаила Ефремова, оставив его без доступа к деньгам. Об этом сообщает Telegram-канал Mash во вторник, 27 октября. Вероятно, из-за судов он не смог вовремя подать декларацию.

Ефремов - индивидуальный предприниматель, по некоторым источникам, он получал 100–200 тысяч рублей за выход на сцену и 10 тысяч за репетицию. Налоги с этих доходов актер якобы платил сам.

Ефремов перед этим успел выплатить моральную компенсацию пострадавшим по его делу на общую сумму 3 млн рублей - почти по 1 млн каждому. Но на нем еще висит иск на 111 тысяч рублей - компенсация расходов на похороны погибшего Сергея Захарова.

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