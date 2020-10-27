Mash: счета Михаила Ефремова попали под арест налоговой
27 октября 2020, 10:46[ «Аргументы Недели» ]
Налоговая служба арестовала счета актера Михаила Ефремова, оставив его без доступа к деньгам. Об этом сообщает Telegram-канал Mash во вторник, 27 октября. Вероятно, из-за судов он не смог вовремя подать декларацию.
Ефремов - индивидуальный предприниматель, по некоторым источникам, он получал 100–200 тысяч рублей за выход на сцену и 10 тысяч за репетицию. Налоги с этих доходов актер якобы платил сам. Ефремов перед этим успел выплатить моральную компенсацию пострадавшим по его делу на общую сумму 3 млн рублей - почти по 1 млн каждому. Но на нем еще висит иск на 111 тысяч рублей - компенсация расходов на похороны погибшего Сергея Захарова.
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