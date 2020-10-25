Михаила Ефремова в СИЗО навестил представитель ОНК Москвы Алексей Мельников
25 октября 2020, 19:12[ «Аргументы Недели» ]
Актера Михаила Ефремова, находящего в московском СИЗО после решения суда по делу о смертельном ДТП, навестил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
Мосгорсуд 22 октября смягчил приговор Ефремову, снизив срок наказания с восьми до 7,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Защита артиста сообщила о намерении подать кассационную жалобу.
Мельников рассказал, что хотя актёр огорчён приговором Мосгорсуда, но работой своих новых адвокатов удовлетворён. По словам общественного деятеля, Ефремов считает, что на исход дела повлиял резонанс, но надеется на смягчение приговора в кассационной инстанции, — передает RT.
Ефремов пока не писал заявлений во ФСИН с просьбами оставить его в хозотряде СИЗО или направить в определённую исправительную колонию. По мнению осужденного актёра, распределение произойдёт в соответствии с законодательством.
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