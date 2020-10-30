Режим повышенной готовности на Кубани вновь продлён
30 октября 2020, 11:44[ «Аргументы Недели. Кубань» ]
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности на территории региона до 15 ноября.
Все организации края обязаны обеспечить работников и посетителей средствами индивидуальной защиты, остаётся обязательным соблюдение социальной дистанции в полтора метра, — сообщили в пресс-службе краевой администрации.
Как писали "Аргументы Недели", на Кубани выявлено рекордное количество заболевших за сутки — 139 человек. Кроме того, коронавирусом уже заразилось полторы тысячи кубанских детей.
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