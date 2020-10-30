Коронавирусом на Кубани заразилось уже полторы тысячи детей

Аргументы Недели → Общество 13+

30 октября 2020, 11:38 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

За сутки в Краснодарском крае выявлено 139 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Среди заболевших 69 женщин и 70 мужчин до 94 лет. В числе новых пациентов четырнадцать детей.



Наибольший рост суточной заболеваемости зафиксирован в краевом центре — 55 новых пациентов, а также в Темрюкском районе — здесь заболело десять кубанцев.



Всего на сегодняшний день коронавирус подтвердился у 17 258 жителей региона, среди них полторы тысячи детей, — сообщает краевой оперштаб. 38 заболевших подключены к ИВЛ, трое — к ЭКМО.



Более семидесяти тысяч жителей региона обратились в медучреждения Кубани с подозрением на наличие COVID-19, среди них свыше шести тысяч — дети.