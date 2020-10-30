Таксисты Екатеринбурга могут вступить в конфликт с властями из-за требования установить защитные экраны

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30 октября 2020, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]

такси, pixabay.com

Требование администрации Свердловской области оборудовать в машинах такси защитные экраны может перерасти в противостояние водителей с властями. Около 50 тысяч таксистов остались недовольны инициативой.

Председатель Федерации автовладельцев России Кирилл Форманчук, говоря о митинге, которые таксисты устроили у мэрии Екатеринбурга, заявил, что в настоящий момент речь идет о создании инициативной группы, которая будет вести проводить переговоры с властями о новых требованиях.

В беседе с URA.RU автоюрист отметил, что таксисты не понимают, где брать защитные перегородки для установки между водителем и пассажирами, какими они должны быть и есть ли необходимость в их приобретении, поскольку речь идет о серьезных денежных вложениях.

Форманчук уточнил, что 50 тысяч таксистов, которые ежедневно работают в Екатеринбурге, недовольны тем, что с ними никто не обсудил нововведения и не дал времени для подготовки машин.