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Таксист высадил Водонаеву после того, как она попросила его надеть маску

, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]

Таксист высадил Водонаеву после того, как она попросила его надеть маску
Алена Водонаева, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Алена Водонаева заявила, что водитель выгнал ее из такси в Москве после того, как отказался надеть маску. Об инциденте она рассказала своим подписчикам в Instagram-stories.

Такси Водонаева вызвала по тарифу "комфорт плюс", а водитель оказался без маски. Именно на это нарушение и указала ему телеведущая.Таксист ей ответил, что пассажирка и без этого "едет в безопасности". "Вылезайте, ищите себе другое такси, хоть в маске, хоть в противогазе, хоть в чем. Вылезайте, я завершил поездку", - заявил он. Водонаева спорить и скандалить не стала, но была очень удивлена "наглостью и хамством".

Алена Водонаева показала  ранее распухшее лицо.

НС

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