Таксист высадил Водонаеву после того, как она попросила его надеть маску

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

27 октября 2020, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]

Алена Водонаева, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Алена Водонаева заявила, что водитель выгнал ее из такси в Москве после того, как отказался надеть маску. Об инциденте она рассказала своим подписчикам в Instagram-stories.

Такси Водонаева вызвала по тарифу "комфорт плюс", а водитель оказался без маски. Именно на это нарушение и указала ему телеведущая.Таксист ей ответил, что пассажирка и без этого "едет в безопасности". "Вылезайте, ищите себе другое такси, хоть в маске, хоть в противогазе, хоть в чем. Вылезайте, я завершил поездку", - заявил он. Водонаева спорить и скандалить не стала, но была очень удивлена "наглостью и хамством".

Алена Водонаева показала ранее распухшее лицо.