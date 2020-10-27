Таксист высадил Водонаеву после того, как она попросила его надеть маску
27 октября 2020, 14:34[ «Аргументы Недели» ]
Телеведущая Алена Водонаева заявила, что водитель выгнал ее из такси в Москве после того, как отказался надеть маску. Об инциденте она рассказала своим подписчикам в Instagram-stories.
Такси Водонаева вызвала по тарифу "комфорт плюс", а водитель оказался без маски. Именно на это нарушение и указала ему телеведущая.Таксист ей ответил, что пассажирка и без этого "едет в безопасности". "Вылезайте, ищите себе другое такси, хоть в маске, хоть в противогазе, хоть в чем. Вылезайте, я завершил поездку", - заявил он. Водонаева спорить и скандалить не стала, но была очень удивлена "наглостью и хамством".
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