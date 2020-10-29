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Врач акушер-гинеколог Вера Рарий скончалась от коронавируса в Таганроге

, 21:31 [ «Аргументы Недели» ]

Врач акушер-гинеколог Вера Рарий скончалась от коронавируса в Таганроге
Вера Рарий, фото из соцсети Вконтакте

В Ростовской области от коронавирусной инфекции нового типа скончался еще один врач. Заведующая гинекологическим отделением родильного дома Таганрога Вера Рарий заразилась коронавирусом COVID-19 на работе. Сейчас устанавливается точная причина ее смерти.

Жительницы Таганрога вспоминают Веру Павловну:  "Царствие небесное!!!! Врач от Бога!!!! Спасибо, Вера Павловна за жизнь!", "Ну как же так наша любимая Вера Павловна, скольким женщинам она помогла. Вечная память дорогая Вера Павловна. Соболезнования родным и близким. Ушла из жизни настоящий Врач с большим буквы", "Таганрог потерял прекрасного врача, чуткого, отзывчивого, добрейшей души человека. Царствие небесное, вечная память!!! Вы навсегда останетесь в сердцах многих женщин. Огромное соболезнование родным и близким!!!".

Доктору Рарий было 76 лет. Местные СМИ пишут, что МБУЗ «Родильный дом», закрыт на карантин из-за массовой заболеваемости COVID-19 медиков. На больничном - 21 сотрудник. Среди медиков есть случаи инфицирования ковидом.

Единственный в Таганроге роддом перестал принимать рожениц с 2 октября. Закрыто и отделение гинекологии, расположенное в соседнем здании, сообщается на официальном сайте медучреждения.

Согласно приказу управления здравоохранения Таганрога, беременных со сроком 30 и более недель, со средней и низкой группами риска отправляли рожать в городскую больницу №7 Ростова. Больница находится в 75 км от Таганрога. Женщин с гинекологическими патологиями и тех, кому может понадобиться экстренная помощь, принимает Больница скорой медицинской помощи Таганрога.

29 октября умер мэр Уфы Ульфат Мустафин, который заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.  

ИЧ

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