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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что ему поставили прививку от коронавируса COVID-19

, 21:06 [ «Аргументы Недели» ]

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что ему поставили прививку от коронавируса COVID-19
Андрей Воробьёв, фото: vk.com/andreyvorobiev

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился, что он вакцинировался от коронавирусной инфекции COVID-19. Глава Подмосковья в четверг, 29 октября, рассказал в эфире телеканала "360", что прошло две недели после того, как он сделал прививку против коронавируса, он сдал анализ на антитела.

По его словам, антител у него нет. Теперь он завтра, 30 октября, должен делать вторую прививку.

Директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал положительные тесты на новую коронавирусную инфекцию у некоторых добровольцев после введения вакцины "Спутник V".

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