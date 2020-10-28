Гинцбург объяснил положительные тесты на коронавирус у добровольцев с вакциной
28 октября 2020, 14:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал положительные тесты на новую коронавирусную инфекцию у некоторых добровольцев после введения вакцины «Спутник V».
«По статистике какие-то ПЦР-положительные есть и какие-то заболевания, но им могли ввести плацебо. Предварительные данные мы сможем подвести только в середине ноября», - пояснил он.
Гинцбург отметил, что половина добровольцев уже получили первый компонент вакцины, около 9 тысяч - привиты во второй раз. При этом он рассказал, что жалоб на здоровье от участников первых клинических испытаний, которые прошли летом, не поступало. По его словам, никто из них не простудился, не заболел и не проинфицировался.
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