Ксения Собчак ответила Владимиру Соловьеву, назвавшему её «неумной»

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29 октября 2020, 18:20 [ «Аргументы Недели» ]

Ксения Собчак, фото: vk.com/sobchak

Ксения Собчак и Владимир Соловьёв устроили перепалку. Критикуя пост Собчак в поддержку президента Франции Эманнуэля Макрона, заявившего о кризисе ислама, Соловьёв назвал телеведущую неумной.

Ксения оценила комментарии телеведущего, «работающего языком сутки напролет», бредом. Соловьёв напомнил, что у Собчак и ее супруга Константина Богомолова было венчание в православном храме, она вызывала полицию в храме на Урале. Исходя из постов и действий Ксении, Соловьёв сделал выводы: «То, что человек неумен, — это известно давно. Во-первых, самое ценное у человека — это жизнь. В отсутствии жизни нет никакой свободы. Это базовые, элементарные вещи», и у Собчак ошибочное мнение, в том, что религия и государство отбирают свободу у людей. Телеведущий всё это высказал в эфире своего шоу на YouTube.

Ксения Собчак не согласилась с Соловьёвым, заметив, что у него «очень смешная манипуляция, надергивание цитат вне контекста». По словам Ксении, свобода важнее жизни в рабстве. По её мнению, «рабство и прислужничество явно не беспокоят» Соловьева. Она подчеркнула, что за любыми оскорблениями не должно следовать физическое насилие, и именно этому посвящен ее пост в Instagram. Собчак удивилась, что человеку, «работающему языком сутки напролет», надо объяснять, что нельзя сажать в тюрьму за слова и тем более отрезать голову.

Владимир Познер, журналист и телеведущий, у которого есть французское гражданство, потребовал, чтобы власти Франции действовали самым жестким образом и выслали из страны несколько десятков тысяч человек.