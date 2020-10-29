В Минтруде сообщили, что не поддержат идею введения пенсионных рангов

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29 октября 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Пенсия россиянам рассчитывается с учетом размера заработной платы и страхового стажа. Соответственно, чем выше у человека зарплата и больше стаж, тем больше получится размер пенсии.

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ сообщили, что в ведомстве не поддержат идею введения пенсионных рангов. Эту идею выдвинул первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников. Он предложил ввести новую систему начисления пенсий «по рангам».

По идее парламентария, пенсия должна разделяться по уровням, от первого — минимального, до максимального десятого.

По данным Минтруда, такой законопроект в ведомства не поступал. При поступлении предложение будет рассмотрено в установленном порядке. Сейчас Минтруд идею не поддерживает.

В Минтруде уточнили, что размеры пенсий дифференцированы и в настоящее время. Также действующим законодательством предусмотрено, что размер пенсионного обеспечения не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера.