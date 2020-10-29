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Синоптик Тишковец заявил, что зимняя погода придет в Москву в конце ноября

, 12:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Синоптик Тишковец заявил, что зимняя погода придет в Москву в конце ноября
человек чистит машину от снега, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил журналистам, что климатическая зима в Москве сдвинется на 2-3 недели. Октябрь 2020 года побьет рекорды по теплу за всю историю наблюдений.

Предполагается, что климатическая зима наступит в Москве в этом году в конце ноября, хотя обычно это происходит 10 числа.

Евгений Тишковец в рамках разговора с журналистами в четверг, 29 октября, уточнил, что даже в конце следующего месяца зима будет находиться в неустойчивом положении, а переход через ноль градусов в столице будет сопровождаться волнами оттепели. 

ЕТ

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