Синоптик Цыганков заявил, что до конца октября температура в Москве будет выше нормы

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25 октября 2020, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]

осень в Москве, Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press

Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в рамках разговора с журналистами в воскресенье, 25 октября, сообщил, что температура в Москве до конца октября будет выше нормы.

Цыганков отметил, что бабьего лета в столичном регионе не будет, однако столбики термометров будут показывать температуру выше нормы до конца октября, передает RT. Синоптик подчеркнул, что в настоящий момент в Москве и Подмосковье стоит настоящая осенняя погода, при которой один циклон сменяется другим, принося сначала тепло, а потом осадки.

По словам Анатолия Цыганкова, с понедельника на вторник и в среду ночью температура воздуха может быть около плюс 2 – плюс 3 градусов, но днем все равно будет довольно тепло – примерно плюс 8. Также в последние дни месяца ожидаются облачность и небольшие дожди.