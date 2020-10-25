Синоптик Цыганков заявил, что до конца октября температура в Москве будет выше нормы
25 октября 2020, 16:58[ «Аргументы Недели» ]
Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в рамках разговора с журналистами в воскресенье, 25 октября, сообщил, что температура в Москве до конца октября будет выше нормы.
Цыганков отметил, что бабьего лета в столичном регионе не будет, однако столбики термометров будут показывать температуру выше нормы до конца октября, передает RT. Синоптик подчеркнул, что в настоящий момент в Москве и Подмосковье стоит настоящая осенняя погода, при которой один циклон сменяется другим, принося сначала тепло, а потом осадки.
По словам Анатолия Цыганкова, с понедельника на вторник и в среду ночью температура воздуха может быть около плюс 2 – плюс 3 градусов, но днем все равно будет довольно тепло – примерно плюс 8. Также в последние дни месяца ожидаются облачность и небольшие дожди.
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