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Вильфанд спрогнозировал в ближайшие дни снег, дождь и гололед в 12 регионах России

, 08:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Вильфанд спрогнозировал в ближайшие дни снег, дождь и гололед в 12 регионах России
лес, фото: pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что снег, дождь, мокрый снег, сильный ветер и гололед прогнозируются в 12 регионах России в ближайшие дни.

«Самая некомфортная погода на востоке страны. Связано это с циклонической деятельностью. Там, и в Приморском крае, и на Сахалине, Курильских островах, Камчатке, ожидаются все виды осадков: дождь, снег, мокрый снег. Усиление ветра до 25 м/с, даже до 30 м/с», - пояснил он.

Вильфанд отметил, что неблагоприятные погодные условия придут на юг Хабаровского края, в Еврейскую автономную область и Амурскую область. По его словам, ожидаются гололедно-изморозевые отложения, что очень опасно для проводов и транспорта, и усиление ветра до 18-23 м/с.

Также синоптик предупредил о плохой погоде в Сибирском федеральном округе: в республиках Алтай и Тыва, Кемеровской, Иркутской, Новосибирской областях. Он пояснил, что там выпадут все ранее перечисленные осадки и будет гололед.

БА

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