На Камчатке в выходные синоптики обещают дожди

23 октября 2020, 11:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
На Камчатке прогнозируют 24 октября приход на полуостров охотоморского циклона с дождями и ветром. Об этом рассказали в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.
Известно: завтра днем в Петропавловске-камчатском пройдет небольшой дождь, а затем влияние циклона усилится и распространиться по территории края.
Также в ночь с субботы на воскресенье осадки усилятся до умеренных, а в воскресенье - до сильных. Скорость юго-восточного ветра приблизится к ураганной - порывы будут достигать 25-30 м/с. Что касается температуры воздуха, циклон принесет в регион небольшое потепление на несколько градусов. Он уйдет с полуострова только на следующей неделе, погода начнет улучшаться постепенно
Ранее сообщалось: в Марий Эл в аварии с участием скорой помощи пострадали пять человек.
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