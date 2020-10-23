На Камчатке в выходные синоптики обещают дожди

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23 октября 2020, 11:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Небо. Фото: pixabay.com

На Камчатке прогнозируют 24 октября приход на полуостров охотоморского циклона с дождями и ветром. Об этом рассказали в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

Известно: завтра днем в Петропавловске-камчатском пройдет небольшой дождь, а затем влияние циклона усилится и распространиться по территории края.

Также в ночь с субботы на воскресенье осадки усилятся до умеренных, а в воскресенье - до сильных. Скорость юго-восточного ветра приблизится к ураганной - порывы будут достигать 25-30 м/с. Что касается температуры воздуха, циклон принесет в регион небольшое потепление на несколько градусов. Он уйдет с полуострова только на следующей неделе, погода начнет улучшаться постепенно

Ранее сообщалось: в Марий Эл в аварии с участием скорой помощи пострадали пять человек.