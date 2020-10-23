В Марий Эл в аварии с участием скорой помощи пострадали пять человек

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23 октября 2020, 10:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Дорога. Фото: pixabay.com

В Марий Эл машина скорой помощи съехала с трассы. Об этом рассказали в пресс-службе МВД республики.

Известно: около восьми часов на 96-м км автодороге Йошкар-Ола - Коротни Горномарийского района водитель автомашины скорой помощи, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил съезд с дороги. В результате аварии пострадали 5 человек: два сотрудника полиции, два фельдшера и водитель автомашины.

На месте инцидента работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось: в Новой Москве случилось ДТП с участием автобуса и грузовика.