В Марий Эл в аварии с участием скорой помощи пострадали пять человек
23 октября 2020, 10:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Марий Эл машина скорой помощи съехала с трассы. Об этом рассказали в пресс-службе МВД республики.
Известно: около восьми часов на 96-м км автодороге Йошкар-Ола - Коротни Горномарийского района водитель автомашины скорой помощи, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил съезд с дороги. В результате аварии пострадали 5 человек: два сотрудника полиции, два фельдшера и водитель автомашины.
На месте инцидента работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось: в Новой Москве случилось ДТП с участием автобуса и грузовика.
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