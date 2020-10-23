В Новой Москве случилось ДТП с участием автобуса и грузовика

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23 октября 2020, 09:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Автомобиль. Фото: pixabay.com

ДТП с участием автобуса и грузовика произошла в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Инцидент случился 23 октября около 06:25 в Проектируемом проезде №7040. В настоящее время подробности произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.

По данным ведомства, в результате аварии погибших нет. Уточняется: в автобусе не сильно пострадали водитель и пассажир. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось: в Чите произошел пожар в жилом доме, три человека скончались.