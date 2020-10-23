В Чите произошел пожар в жилом доме, три человека скончались

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23 октября 2020, 08:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Пожар. Фото: pixabay.com

В Чите смогли потушить возгорание в одноэтажном четырехквартирном доме. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС региона в пятницу.

Известно: в ночь с 22 на 23 октября на пульт пожарно-спасательной службы города Читы поступила информация о пожаре по адресу Забайкальский край, город Чита, поселок Восточный При тушении были обнаружены тела трех человек: две женщины и один мужчина. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара.

По предварительным данным, люди погибли от отравления продуктами горения.

Ранее сообщалось: в Карабахе в боях погибли еще 40 армянских солдат.