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В Карабахе в боях погибли еще 40 армянских солдат

, 17:34 [ «Аргументы Недели» ]

В Карабахе в боях погибли еще 40 армянских солдат
Фото: соцсети

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщило в четверг о еще 40-ка своих погибших военнослужащих в боях с азербайджанской армией. Эту информацию распространило агентство «Интерфакс».

Всего, по уточненным данным военного ведомства НКР, с начала боевых действий погибли 874 военнослужащих армии обороны Карабаха.

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