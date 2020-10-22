В Карабахе в боях погибли еще 40 армянских солдат

Аргументы Недели → Армия 13+

22 октября 2020, 17:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщило в четверг о еще 40-ка своих погибших военнослужащих в боях с азербайджанской армией. Эту информацию распространило агентство «Интерфакс».

Всего, по уточненным данным военного ведомства НКР, с начала боевых действий погибли 874 военнослужащих армии обороны Карабаха.