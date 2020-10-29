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Мантуров считает, что дистрибуторы лекарств оказались не готовы к работе с маркированными препаратами

, 12:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ведомости

Мантуров считает, что дистрибуторы лекарств оказались не готовы к работе с маркированными препаратами
Аптека. Фото: сайт Госдумы РФ

В России назревает лекарственный кризис, люди все чаще жалуются на отсутствие медикаментов в аптеках.

Эксперты Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ объясняют проблему сбоями в работе системы маркировки и проблемами с госзакупками. По их данным, поставка 4,5 млн лекарственных препаратов суммарно задержана на 216 дней.

По данным Росстата, в сентябре 2020 года медикаменты подорожали на 8,8% в годовом измерении, а за девять месяцев лекарственная инфляция составила 6,2%.

Как признал глава ведомства Денис Мантуров, дистрибуторы лекарств и ряд аптечных организаций оказались технически не готовы к работе с маркированными препаратами, что на фоне повышенного спроса привело к исчезновению лекарств с аптечных полок. Он отметил, что уведомительный порядок существенно смягчил ситуацию.

Ранее сообщалось, что Путин поручил бесплатно выдавать лекарства людям с коронавирусной инфекцией COVID-19.

ДВа

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