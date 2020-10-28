Путин поручил бесплатно выдавать лекарства людям с коронавирусной инфекцией COVID-19

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28 октября 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

В. Путин, Фото с сайте Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил бесплатно выдавать лекарства людям, заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19. Для приобретения лекарств для лечения пациентов с COVID-19 правительство направит около пяти миллиардов рублей.

Путин 28 октября провел совещание с членами правительства, на котором обсуждалась эта тема. Президент рассказал, что кабинет министров разработал предложения по препаратам, так как часть людей болеют коронавирусом в лёгкой форме, и они могли бы проходить лечение амбулаторно, дома.

Участвующая в совещании вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что анализ клинических особенностей течения новой коронавирусной инфекции, а также сочетанных инфекций, например, ОРВИ и COVID, показал, что медицинская помощь до 70% пациентов может оказываться в амбулаторных условиях.

Она подчеркнула, что лечение больных должно начинаться как можно раньше, при появлении первых симптомов. "Это позволит в том числе и разгрузить сам коечный фонд. Здесь очень многое зависит от лекарственного обеспечения на амбулаторном этапе и доступности лекарственных средств для наших граждан на амбулаторном этапе. Регионам дано поручение провести анализ структуры госпитализации, наладить маршрутизацию больных и организовать лечение на амбулаторном этапе", - заявила Голикова.