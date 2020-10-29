Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Жириновский заявил, что фракция ЛДПР голосует так, как будет лучше стране

, 12:19 [ «Аргументы Недели» ]

Жириновский заявил, что фракция ЛДПР голосует так, как будет лучше стране
Владимир Жириновский. Фото: сайт Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что возглавляемая им думская фракция в целом поддерживает проект бюджета.

По словам руководителя фракции, «когда нужно развивать государство, то мы отбрасываем укрепление партийных позиций».

«Мы голосуем так, как будет лучше стране», – заявил политик.

28 октября депутаты Госдумы рассмотрели проект федерального бюджета на 2021-2023 годы. Часть из них поддержала проект бюджета, часть проголосовала против.

Ранее депутат Емельянов объяснил, почему «Справедливая Россия» не поддержала проект бюджета.

ДВа

В мире

Сайт Avia.pro: самолет-разведчик США устроил провокацию в районе базы РФ в Армении

Самолет-разведчик США устроил провокацию в районе российской базы в Армении

Разведывательный самолет Соединенных Штатов устроил провокацию в районе российской военной базы, расположенной на территории армянского города Гюмри. Об этом рассказывается в материале, появившемся в СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью