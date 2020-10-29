Жириновский заявил, что фракция ЛДПР голосует так, как будет лучше стране

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29 октября 2020, 12:19 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Жириновский. Фото: сайт Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что возглавляемая им думская фракция в целом поддерживает проект бюджета.

По словам руководителя фракции, «когда нужно развивать государство, то мы отбрасываем укрепление партийных позиций».

«Мы голосуем так, как будет лучше стране», – заявил политик.

28 октября депутаты Госдумы рассмотрели проект федерального бюджета на 2021-2023 годы. Часть из них поддержала проект бюджета, часть проголосовала против.

Ранее депутат Емельянов объяснил, почему «Справедливая Россия» не поддержала проект бюджета.