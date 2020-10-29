Емельянов объяснил, почему «Справедливая Россия» не поддержала проект бюджета

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29 октября 2020, 10:31 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Емельянов. Фото: сайт ГД

Первый замруководителя думской фракции СР Михаил Емельянов заявил, что в бюджете на следующий год не предусмотрены средства индексирования пенсий работающим пенсионерам.

По его словам, это одна из причин, почему фракция не поддержала проект бюджета в целом.

«Мы считаем индексацию пенсий работающим пенсионерам главным политическим вопросом сегодняшней повестки дня», – сказал парламентарий.

Емельянов также отметил, что есть и другие разногласия с правительством по бюджетной политике.

«Прежде всего, мы считаем, что нужно уменьшить отчисления в Фонд национального благосостояния. Согласитесь, очень странная ситуация – в стране кризис, а мы ударными темпами наращиваем ФНБ», – сказал депутат.

Ранее сообщалось, что Зюганов назвал недостаточными бюджетные расходы на обеспечение экономического роста страны.