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Москалькова заявила, что россияне с пониманием относятся к масочному режиму

, 08:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Москалькова заявила, что россияне с пониманием относятся к масочному режиму
Татьяна Москалькова. Фото: сайт ГД

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об отсутствии роста числа обращений по вопросам коронавируса.

Она отметила, что вопросы, касающиеся ограничительных мер и защиты прав человека, связанных именно с пандемией, «идут в таких же объемах, как с начала пандемии».

Омбудсмен отмечает, что граждане России с пониманием относятся к необходимости носить маски в общественных местах и проявляют в этом вопросе сознательность, и протест в этом вопросе единичный, в отличие от других государств.

Москалькова также добавила, что сегодня большое количество обращений связано со статусом обсерваторов, с неполной оплатой врачам и медперсоналу единовременных выплат, а также с несвоевременным получением денег в семьях.

ДВа

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