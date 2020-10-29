Москалькова заявила, что россияне с пониманием относятся к масочному режиму

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29 октября 2020, 08:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Татьяна Москалькова. Фото: сайт ГД

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об отсутствии роста числа обращений по вопросам коронавируса.

Она отметила, что вопросы, касающиеся ограничительных мер и защиты прав человека, связанных именно с пандемией, «идут в таких же объемах, как с начала пандемии».

Омбудсмен отмечает, что граждане России с пониманием относятся к необходимости носить маски в общественных местах и проявляют в этом вопросе сознательность, и протест в этом вопросе единичный, в отличие от других государств.

Москалькова также добавила, что сегодня большое количество обращений связано со статусом обсерваторов, с неполной оплатой врачам и медперсоналу единовременных выплат, а также с несвоевременным получением денег в семьях.