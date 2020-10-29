Власти Самарской области запретили несовершеннолетним посещать ТРЦ без родителей

В Самарской области несовершеннолетним запрещено посещать торгово-развлекательные центры без сопровождения родителей в период школьных каникул.
Соответствующее решение принял региональный оперштаб, установивший «запрет нахождения несовершеннолетних лиц в зданиях торговых, торгово-развлекательных центров, в том числе на территории фуд-кортов, без сопровождения родителей или иных законных представителей».
Кроме этого, оперативный штаб утвердил решение обязать работодателей перевести граждан в возрасте 65 лет и старше, граждан, имеющих хронические заболевания, а также перенесших инфаркт или инсульт, на дистанционный режим работы.
Ранее сообщалось, что в Самарской области продлили школьные каникулы до 8 ноября.
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