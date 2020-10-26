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Власти Самарской области продлили школьные каникулы до 8 ноября

, 19:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: togliatti24.ru

Власти Самарской области продлили школьные каникулы до 8 ноября
Школьный класс. Фото: сайт Минпросвещения РФ

Оперативный штаб Самарской области принял решение увеличить продолжительность школьных каникул до 8 ноября.

В сообщении регионального оперштаба говорится, что такие «меры принимаются для того, чтобы снизить уровень заболеваемости среди учащихся и учителей».

Решение о продлении каникул было принято после широкого обсуждения – ранее такую возможность губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсуждал на областном родительском собрании с родителями и учителями.

Ранее сообщалось, что власти Адыгеи приняли решение продлить школьные каникулы также до 8 ноября.

ДВа

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