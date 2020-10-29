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Кемеровский врач решил покурить в госпитале для больных коронавирусом

, 07:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Кемеровский врач решил покурить в госпитале для больных коронавирусом
Фото: pixabay.com

В кемеровском перинатальном центре, переоборудованном под ковид-госпиталь, сработала пожарная сигнализация. До приезда пожарных вызов был отменен.

В региональном Минздраве сообщили, что сигнализация сработала из-за электронной сигареты. Как выяснилось, врач отделения лечения коронавирусной инфекции после очередной смены закурил в комнате общежития электронную сигарету.

В ведомстве также уточнили, что доктор, виновный в нарушении дисциплины, привлечен к ответственности.

Ранее сообщалось, что Путин поручил бесплатно выдавать лекарства людям с коронавирусной инфекцией.

ДВа

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