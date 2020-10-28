Губернатор Курской области Старовойт сообщил о введении дополнительных ограничений в регионе из-за COVID-19

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28 октября 2020, 18:18 [ «Аргументы Недели» ]

Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

Губернатор Курской области Старовойт сообщил о введении дополнительных ограничений в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Глава региона ввел временные ограничения по рекомендациям Роспотребнадзора: "с 2 ноября кафе, барам и ресторанам запрещено работать с 23:00 по 6:00, театры и филармония с 29 октября работают с 30% загрузкой залов".

В школах и учреждениях дополнительного образования — каникулы до 8 ноября.

Ситуацию с коронавирусом в Курске сегодня на совещании с правительством упомянул Владимир Путин.

Согласно данным Старовойта, "нагрузка на скорую помощь возросла в два раза по сравнению с весной". Медики получают более 900 вызовов в день. Он поручил "предоставить часть автопарка администрации Курской области и машины соцслужб для доставки врачей к пациентам и перевозке биоматериала в лаборатории". По словам Старовойта, в ближайшие три недели в больницы поступят "44 высокопоточных аппарата для кислородной терапии и 27 систем очистки дыхательных путей, 300 кислородных концентраторов".

К понедельнику в аптечные сети региона дополнительно поставят 100 тысяч упаковок противовирусных и антибактериальных препаратов для лечения больных COVID-19.

Также приобретут пульсоксиметры для поликлиник, чтобы они могли лучше контролировать состояние пациентов, которые лечатся амбулаторно.