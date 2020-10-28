Путин поручил Голиковой направить комиссии в регионы, в которых люди жалуются на медицинскую помощь

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28 октября 2020, 15:28 [ «Аргументы Недели» ]

В. Путин, Фото с сайте Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру, руководителю оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой направить комиссии в регионы, жители которых жалуются на оказание медицинской помощи.

По словам главы государства, к нему обращались жители нескольких регионов с просьбой помочь решить проблему здравоохранения. Путин дал поручение Голиковой направить специалистов, чтобы они посмотрели на месте.

Президент убежден, что со сложностями, с которыми сталкивается сейчас Россия, страна справится. "

Российский лидер призвал правительство, глав регионов и все ведомства, которые профессионально этим занимаются, повысить внимание к здравоохранению.

Голикова назвала сложной ситуацию в Курганской и Омской областях, там заметны сбои в работе системы.

Путин добавил, что проблемы есть в Курске и других регионах.