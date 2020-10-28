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В Омской области от должности отстранили замминистра регионального Минздрава

, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]

В Омской области от должности отстранили замминистра регионального Минздрава
Фото: сайт ГД

Замглавы Минздрава Омской области Анастасия Малова отстранена от должности. Такое решение принял губернатор Александр Бурков после инцидента со скорой помощью.

На сайте правительства появилась информация, что руководитель Омской области инициировал внутреннюю проверку в региональном Минздраве и до окончания служебного расследования отстранена от занимаемой должности Анастасия Малова, отвечающая за оказание населению скорой медицинской помощи.

Накануне вечером в Омске два автомобиля скорой помощи привезли пациентов к зданию министерства здравоохранения области в связи с тем, что в больницах не смогли их принять в течение 10 часов.

ДВа

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