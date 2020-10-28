Российское станкостроение - это переклеивание этикеток на импортное оборудование

Аргументы Недели → Общество 13+

28 октября 2020, 17:16 [ «Аргументы Недели» ]

В 2014 г. Россия вступила в новую фазу геополитического противостояния с Западом, замаячила даже новая гонка вооружений. Тут и пришлось признать, что наша великая держава импортирует 90% станков. А без них какое может быть собственное производство?



Как следствие, в тяжёлом машиностроении на импорт приходится 60–80% продукции, в радиоэлектронной промышленности – 80–90%, в фармацевтике и медицинской промышленности – 70–80%. Тем не менее президент Владимир Путин потребовал в течение 2–3 лет запустить собственное производство продукции стратегического назначения. Задачу взяли под козырёк те самые чиновники, при которых добивалось отечественное станкостроение и которые прекрасно понимали: производить станки мирового уровня мы сможем не раньше чем через 10–15 лет. А при сегодняшней системе стимулирования экономики – никогда.



Минпромторг смело заявил, что к 2020 г. возможно снизить зависимость от ввозимой продукции до 50–60%. Скептики округляли глаза: ведь на Россию-2014 приходилось 0,3% мирового рынка станков и 21-е место среди производителей. По сравнению с 1980-ми, когда СССР производил 220 тыс. станков ежегодно, производство упало в 20 раз. 20-кратное падение произошло не за один день. Крупнейшие производители дожили до XXI века, когда у государства имелись все ресурсы, чтобы их поддержать.



Сегодня мы читаем в документах Минпромторга, что импортозамещение в станкостроительной отрасли проходит успешно. 40–45% продукции отправляется на экспорт в 62 страны мира, в том числе в Японию, Америку, Германию, Италию. В отрасли при мудрой поддержке правительства возродилось около сотни предприятий. Денис Мантуров сорвал аплодисменты, предположив, что к 2020 г. на внутреннем рынке доля родных станков для металлообработки с ЧПУ увеличится более чем в три раза: сейчас 20%, а будет 60%. Отрасли якобы помогло постановление правительства, ограничившее завоз в страну зарубежных аналогов российского оборудования. Однако специалисты уверяют, что купить за кордоном станок, навешать на него не слишком значимых финтифлюшек и выдать за «российский прорыв» – обычная история. На поверку на среднем российском станкостроительном предприятии трудится менее 120 человек. Меньше, чем в обычном гипермаркете. Вы думаете, остальные рабочие места заняты роботами? Нет, просто для «доводки» китайских или корейских станков больше народу и не требуется.



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