Минздрав призвал врачей согласовывать комментарии по коронавирусу

Аргументы Недели → Общество 13+

28 октября 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

здание минздрава, фото: соцсети

Министерство здравоохранения России разослало подведомственным врачам и медучреждениям указание согласовывать публичные комментарии о COVID-19. Обращение призвано не допустить нагнетание паники в связи с пандемией.

"Любые комментарии и публичные сведения по теме новой коронавирусной инфекции должны согласовываться в письменной или устной форме с пресс-службой Минздрава по электронной почте или по телефону", — говорится в документе, подписанном министром Михаилом Мурашко.

Речь в распоряжении идет только о федеральных учреждениях, напрямую подведомственных Минздраву. Любые комментарии и публичные заявления по теме коронавируса должны теперь проходить согласование в письменном или устном формате в пресс-службе Минздрава. Какие санкции последуют в случае нарушения - не обозначено.

Путин считает, что еще рано говорить о второй волне пандемии в России.