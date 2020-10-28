Минздрав призвал врачей согласовывать комментарии по коронавирусу
28 октября 2020, 16:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: Коммерсантъ
Министерство здравоохранения России разослало подведомственным врачам и медучреждениям указание согласовывать публичные комментарии о COVID-19. Обращение призвано не допустить нагнетание паники в связи с пандемией.
"Любые комментарии и публичные сведения по теме новой коронавирусной инфекции должны согласовываться в письменной или устной форме с пресс-службой Минздрава по электронной почте или по телефону", — говорится в документе, подписанном министром Михаилом Мурашко.
Речь в распоряжении идет только о федеральных учреждениях, напрямую подведомственных Минздраву. Любые комментарии и публичные заявления по теме коронавируса должны теперь проходить согласование в письменном или устном формате в пресс-службе Минздрава. Какие санкции последуют в случае нарушения - не обозначено.
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