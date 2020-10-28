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Путин считает, что еще рано говорить о второй волне пандемии в России

, 14:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Путин считает, что еще рано говорить о второй волне пандемии в России
Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

На совещании с членами правительства президент России Владимир Путин заявил, что речи о второй волне коронавируса в стране нет.

По его словам, надо держать руку на пульсе и реагировать эффективно, своевременно реагировать на происходящие события.

Он также отметил, что «до некоторых регионов еще первая волна только докатывается», сославшись на по мнения специалистов.

Глава государства также подчеркнул, что власти следят за ситуацией, «идет работа на экспертном уровне». Тем не менее, как отметил президент, вопросов остается немало.

Ранее Путин пошутил про возникновение коронавируса из-за летучих мышей.

ДВа

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