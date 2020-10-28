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Ямпольская предложила изменить систему финансирования музеев и библиотек

, 14:00 [ «Аргументы Недели» ]

Ямпольская предложила изменить систему финансирования музеев и библиотек
Елена Ямпольская. Фото: сайт ГД.

Председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская предлагает закрепить в законодательстве другой правовой статус бюджетных и автономных учреждений культуры.

Для этого потребуются изменения в целый ряд законодательных актов, прежде всего в Бюджетный кодекс.

По ее словам, в случае одобрения такой инициативы творческий потенциал в театрах, оркестрах, хоровых и танцевальных коллективах, цирках будет гарантированно обеспечен государством.

«Причем для тех, кто занимается сохранением культурного наследия и научной работой, такая мера, считаю, должна быть введена раз и навсегда», – отметила парламентарий.

Ранее в Госдуме предложили отказаться от государственных программ.

ДВа

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