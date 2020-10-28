Макаров предложил отказаться от государственных программ

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28 октября 2020, 10:02 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Макаров. Фото: сайт ГД

При подготовке бюджета на следующую трехлетку, следует отказаться от такого инструмента, как государственные программы. Об этом заявил председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

По его словам, стратегические документы – это задачи, поставленные резидентом, и план правительства, госпрограммы же – исключительно аналитический инструмент.

«Отказ от госпрограмм не только освободит очень многих людей от бессмысленной работы – это действительно даст возможность сосредоточить бюджет на решении стратегических задач, которые ставит президент и которые ставит правительство», – считает парламентарий.

Ранее Макаров заявил, что ни образование, ни здравоохранение не могут быть госпрограммами.