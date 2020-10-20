Макаров считает, что ни образование, ни здравоохранение не могут быть госпрограммами
20 октября 2020, 21:09[ «Аргументы Недели» ]
Председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров поставил под сомнение необходимость существования таких госпрограмм, как, к примеру, «Развитие образования».
«Зачем нужна эта государственная программа? Образование – это конституционная функция государства. Образование не может быть государственной программой», – заявил парламентарий, отметив, что госпрограммы должны быть конкретные цели и методы достижения.
Он также отметил, что «определение политики в сфере образования или здравоохранения государственная программа, с нашей точки зрения, не дает».
Сообщается, что позицию Макарова поддержал председатель комитета ГД по образованию и науке Вячеслав Никонов поддержал эту позицию, заявив, что подобные госпрограммы – это «чаще всего просто текущие расходы».
Ранее в ГД заявили о сохранении финансовой поддержки социальных НКО.
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