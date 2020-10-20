Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Исаев заявил о сохранении финансовой поддержки социальных НКО

, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]

Исаев заявил о сохранении финансовой поддержки социальных НКО
Андрей Исаев. Фото: сайт ГД

Ко второму чтению проекта бюджета будет внесена поправка, предусматривающая сохранение бюджетных ассигнований на поддержку социально ориентированных НКО.

Об этом сообщил первый замруководителя думской фракции единороссов Андрей Исаев. По его словам, «поддержка социальных некоммерческих организаций является чрезвычайно важной».

«На встрече с председателем правительства, мы подняли этот вопрос. Несмотря на ограниченность финансовых средств и сокращение расходов по ряду направлений бюджета, мы договорились о том, что финансовая поддержка социальных некоммерческих организаций будет сохранена», – уточнил Исаев.

Он добавил, что соответствующая поправка будет подготовлена и внесена ко второму чтению бюджета.

Ранее сообщалось, что правительство продлило упрощенный порядок назначения инвалидности.

ДВа

В мире

Армия Карабаха начала уничтожать в небе над республикой турецкие дроны Bayraktar TB2

Армия Карабаха начала уничтожать в небе над республикой турецкие дроны Bayraktar TB2

Армия Нагорного Карабаха начала уничтожать состоящие на вооружении Азербайджана турецкие беспилотные летальные аппараты Bayraktar TB2. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевых СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью