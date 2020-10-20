Исаев заявил о сохранении финансовой поддержки социальных НКО
20 октября 2020, 16:48[ «Аргументы Недели» ]
Ко второму чтению проекта бюджета будет внесена поправка, предусматривающая сохранение бюджетных ассигнований на поддержку социально ориентированных НКО.
Об этом сообщил первый замруководителя думской фракции единороссов Андрей Исаев. По его словам, «поддержка социальных некоммерческих организаций является чрезвычайно важной».
«На встрече с председателем правительства, мы подняли этот вопрос. Несмотря на ограниченность финансовых средств и сокращение расходов по ряду направлений бюджета, мы договорились о том, что финансовая поддержка социальных некоммерческих организаций будет сохранена», – уточнил Исаев.
Он добавил, что соответствующая поправка будет подготовлена и внесена ко второму чтению бюджета.
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