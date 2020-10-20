Правительство продлило упрощенный порядок назначения инвалидности
20 октября 2020, 16:39[ «Аргументы Недели» ]
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении временного порядка установления или подтверждения инвалидности.
Временный порядок предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев. Он также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения гражданина в бюро медико-социальной экспертизы, а все необходимые документы теперь поступают в инстанции с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия, говорится в пояснительной записке к документу.
Упрощенный порядок был введен в связи с распространением коронавируса и действовал с 9 апреля по 1 октября. Теперь он продлевается до 1 марта.
Ранее Мишустин заявил о макроэкономической стабильности в стране.
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