Правительство продлило упрощенный порядок назначения инвалидности

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20 октября 2020, 16:39 [ «Аргументы Недели» ]

Здание правительства РФ. Фото: сайт правительства РФ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении временного порядка установления или подтверждения инвалидности.

Временный порядок предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев. Он также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения гражданина в бюро медико-социальной экспертизы, а все необходимые документы теперь поступают в инстанции с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия, говорится в пояснительной записке к документу.

Упрощенный порядок был введен в связи с распространением коронавируса и действовал с 9 апреля по 1 октября. Теперь он продлевается до 1 марта.

Ранее Мишустин заявил о макроэкономической стабильности в стране.