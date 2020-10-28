В ОНК Москвы объяснили «дорогой ужин» Ефремова в СИЗО

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28 октября 2020, 13:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: Михаил Ефремов, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

В ОНК опровергли информацию о том, что приговоренный к 7,5 годам колонии общего режима Михаил Ефремов живет в VIP-камере. По его словам, у актёра такие же условия, как у всех.

«Это обычная четырёхместная камера, в которой у артиста было двое соседей. Никакого отдельного санузла для актёра там нет, санузел общий. Телевизоры и холодильники есть почти во всех камерах этого изолятора, и стол там обычный, предусмотренный правилами внутреннего распорядка», - пояснил собеседник RT.

Комментируя фаршированного яблоками гуся на ужин, представитель ОНК отметил, что дополнительное питание могут заказывать все заключенные с деньгами на лицевом счете, а также их родственники. Он добавил, что заявки принимают через интернет-магазин ФГУП «Калужское» ФСИН России, в каталоге которого есть гусь.