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Володин призвал навести порядок с зарплатами преподавателей

, 13:18 [ «Аргументы Недели» ]

Володин призвал навести порядок с зарплатами преподавателей
Вячеслав Володин. Фото: сайт ГД

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что преподаватели часто получают зарплату ниже средней по региону, а в колледжах и техникумах нет стимулирующих надбавок.

Об этом спикер ГД заявил во время обсуждения проекта федерального бюджета на 2021-2023 годы.

По его словам, учитель зачастую получает заработную плату и в 15, и в 17 тысяч при средней по региону порядка 30 тысяч, поэтому будет правильным, что основная зарплата учителей будет расти, а стимулирующая часть – уменьшаться.

«Мы неоднократно говорили, и профильное министерство поддерживает, что основная часть зарплаты должна быть порядка 70%. Сегодня здесь минимум определяется только МРОТ», – сказал Володин.

Спикер ГД также заявил, что «надо наводить порядок и как можно быстрее принимать решение».

«Меньше определенной заработной платы учитель, врач, работник высшей школы не должен получать», – подчеркнул Володин.

Ранее сообщалось, что председатель ГД предложил правительству поддержать регионы.

ДВа

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