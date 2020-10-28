Володин призвал навести порядок с зарплатами преподавателей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что преподаватели часто получают зарплату ниже средней по региону, а в колледжах и техникумах нет стимулирующих надбавок.
Об этом спикер ГД заявил во время обсуждения проекта федерального бюджета на 2021-2023 годы.
По его словам, учитель зачастую получает заработную плату и в 15, и в 17 тысяч при средней по региону порядка 30 тысяч, поэтому будет правильным, что основная зарплата учителей будет расти, а стимулирующая часть – уменьшаться.
«Мы неоднократно говорили, и профильное министерство поддерживает, что основная часть зарплаты должна быть порядка 70%. Сегодня здесь минимум определяется только МРОТ», – сказал Володин.
Спикер ГД также заявил, что «надо наводить порядок и как можно быстрее принимать решение».
«Меньше определенной заработной платы учитель, врач, работник высшей школы не должен получать», – подчеркнул Володин.
Ранее сообщалось, что председатель ГД предложил правительству поддержать регионы.