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Силуанов считает несправедливой индексацию пенсий работающим пенсионерам

, 13:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Силуанов считает несправедливой индексацию пенсий работающим пенсионерам
пенсионеры, фото: pixabay.com

Замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова заявила, что правительство в настоящее время прорабатывает вопрос по индексации пенсий работающим пенсионерам. По ее словам, как только будет предложен подходящий вариант, его будут обсуждать на законодательном уровне.

Бибикова отметила, что в Госдуме находится три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам, но все документы получили отрицательное заключение правительства. Она рассказала, что сумма, необходимая для возобновления индексации, в соответствии с этими проектами, составляет от 352 миллиарда до 1,5 триллионов рублей.

При этом глава министерства финансов Антон Силуанов считает, что пенсия - это компенсация за утраченный заработок, а если пенсионер еще работает, то заработок не утрачен.

"Наверное, это не совсем справедливо, поскольку после выхода на пенсию человек, который получает сегодня и пенсию, и зарплату, будет получать повышенную пенсию с учетом тех надбавок, которые были приняты в период его работы. Поэтому, на наш взгляд, важно сосредоточиться на поддержке тех пенсионеров, которые сегодня не работают", - высказал он.

БА

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